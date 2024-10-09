Приховував перебування військового під наркотиками — як покарають капітана

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Львові капітан за хабар намагався приховати наркотичне сп'яніння військового на службі. Наразі він перебуває під вартою.

Про це йдеться у судовому вироку, передає zaxid.net.

Читайте також:

Деталі справи

Як відомо, старший лейтенант разом із кінологом проводила профілактичні заходи для запобігання правопорушень, пов'язаних з обігом наркотиків. Під час таких перевірок виявили, що один із солдатів був у наркотичному сп'янінні. Повідомляється, що він виконував обов’язки водія.

Однак на початку жовтня цього року у Львові біля ТРЦ King Cross Leopolis капітан, начальник групи психологічної підтримки персоналу, передав військовослужбовиці, яка проводила перевірку його підлеглого, 2000 доларів хабаря.

Рішення суду

Після того, як капітан передав хабар, його затримали та порушили щодо нього кримінальну справу за ч.3 ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Наразі триває досудове розслідування. Затриманому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю вийти під 90 тис. грн застави.

Сам капітан пояснив, що таким чином він хотів приховати це порушення, бо воно може призвести до "обурення громадськості та репутаційних втрат для військового формування".

Нагадаємо, у Закарпатській області засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який написав заяву про відмову від військової служби. Перед цим ВЛК визнала фігуранта придатним, однак, на думку чоловіка, медики не звернули уваги на стан його здоров'я.

Також ми повідомляли, що у Львові винесли вирок вебкам-моделі, яка продавала свої відверті відео. Дівчину оштрафували на 67 тисяч гривень.