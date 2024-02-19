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Во Львове бывший глава областного ТЦК сложил депутатский мандат от "Слуги народа"

19 февраля 2024 18:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове бывший глава областного ТЦК сложил депутатский мандат от "Слуги народа"
Бывший глава областного ТЦК Львовщины Александр Тищенко. Фото: Гал-инфо
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Депутат Львовского областного совета от "Слуги народа" Александр Тищенко решил сложить свой депутатский мандат. Также известно, что он ранее был руководителем Львовского областного ТЦК и СП.

Заявление о его решении зарегистрировано на сайте Львовского облсовета, передает издание ZAXID.NET в понедельник, 19 февраля.

Тищенко подал свое заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 16 февраля. Уже 19 февраля на сайте Львовского облсовета появился соответствующий проект решения. Однако пока неизвестно, почему политик решил составить депутатский мандат.

Что известно об Александре Тищенко

В 2017-2020 годах он являлся главой областного ТЦК и СП. Уже на местных выборах, которые состоялись в 2020 году, он стал депутатом Львовского облсовета от партии "Слуга народа" и сразу уволился с должности в ТЦК.

В феврале 2022 года после того, как началось полномасштабное вторжение РФ, Главнокомандующий ВСУ снова назначил на должность руководителя областного ТЦК и СП Александра Тищенко. Он занимал ее до августа 2023 года.

Напомним, ранее 17 депутатов от партии "Слуга народа" заявили, что хотят досрочно сложить свои полномочия. По словам нардепа Николая Тищенко, таким депутатам предложили деньги именно пророссийские силы.

Также мы писали, что в Киеве на заседании городского совета произошел скандал. Депутаты не дали до конца выступить бригадному генералу ВСУ Анатолию Шевченко.

Львов
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ТЦК и СП

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