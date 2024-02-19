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У Львові колишній очільник обласного ТЦК склав депутатський мандат від "Слуги народу"

19 лютого 2024 18:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові колишній очільник обласного ТЦК склав депутатський мандат від "Слуги народу"
Колишній очільник обласного ТЦК Львівщини Олександр Тіщенко. Фото: Гал-інфо
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Депутат Львівської обласної ради від "Слуги народу" Олександр Тіщенко вирішив скласти свій депутатський мандат. Також відомо, що він у минулому був очільником Львівського обласного ТЦК та СП.

Заява про його рішення зареєстрована на сайті Львівської облради, передає видання ZAXID.NET в понеділок, 19 лютого.

Тіщенко подав свою заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 16 лютого. Вже 19 лютого на сайті Львівської обласної ради з'явився відповідний проєкт рішення. Проте наразі невідомо, чому політик вирішив скласти депутатський мандат. 

Що відомо про Олександра Тіщенка

У 2017-2020 роках він був очільником обласного ТЦК та СП. Вже на місцевих виборах, які відбулися у 2020 році він став депутатом Львівської облради від партії "Слуга народу" та одразу звільнився з посади в ТЦК. 

В лютому 2022 року після того, як почалося повномасштабне вторгнення РФ, Головнокомандувач ЗСУ знову призначив на посаду керівника обласного ТЦК та СП Олександра Тіщенка. Він обіймав її до серпня 2023 року. 

Нагадаємо, раніше 17 депутатів від партії "Слуга народу" заявили, що хочуть достроково скласти свої повноваження. За словами нардепа Миколи Тищенка, таким депутатам запропонували гроші саме проросійські сили. 

Також ми писали, що у Києві на засіданні міської раді стався скандал. Депутати не дали до кінця виступити бригадному генералу ЗСУ Анатолію Шевченку.

Львів
Слуга народу
військові
звільнення
народні депутати
люди
війна в Україні
ТЦК та СП

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