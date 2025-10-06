Львовянка едва не погибла после купания в озере - что произошло

Спасенная девушка Анастасия. Фото: Первое медицинское объединение во Львове

Во Львове 17-летняя студентка первого курса Анастасия едва не потеряла жизнь после инфицирования опасной бактерией и двумя вирусными инфекциями, которые вызвали критическое поражение печени. Ее спасли врачи Детской больницы Святого Николая и отец, который прибыл с фронта как потенциальный донор.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение во Львове.

Инцидент произошел в последний месяц лета во время отдыха девушки с мамой в Тернополе. Во время купания в центральном озере Анастасия случайно глотнула воду, что, вероятно, и стало источником заражения. Инкубационный период длился почти две недели. Первыми симптомами были лихорадка до 40°С и боль в горле, после чего состояние девушки резко ухудшилось.

В больнице у пациентки обнаружили генерализованную сочетанную инфекцию: бактериальное поражение лептоспирозом, вероятно занесенное в озеро зараженными птицами или грызунами, и две вирусные инфекции — цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барра. Комплексное заражение привело к тяжелому поражению печени, критическому снижению уровня белков, ответственных за свертываемость крови, и накоплению жидкости в сердце и легких.

"Пациентка поступила к нам в тяжелом состоянии. Печень практически перестала функционировать, что грозило опасными кровотечениями. Рассматривалась возможность трансплантации от отца, который срочно приехал с военной службы и прошел все необходимые обследования", — сообщила заведующая Центра педиатрии Больницы Святого Николая Яна Долинная.

В течение трех недель врачи проводили интенсивное лечение, применяя противовирусные и антибактериальные препараты, а также переливание плазмы и альбумина для восстановления показателей крови. Благодаря слаженной работе медиков трансплантация не понадобилась, а состояние девушки стабилизировалось.

Напомним, что осенью в Украине начался новый эпидсезон гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций.

А до этого львовянке пересадили печень после осложнений, вызванных COVID-19. Инфекция запустила редкую генетическую мутацию, которая привела к развитию синдрома Бадда-Киари и цирроза печени.