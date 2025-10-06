Львів’янка ледь не загинула після купання в озері - що сталося

Врятована дівчина Анастасія. Фото: Перше медичне об'єднання у Львові

У Львові 17-річна студентка першого курсу Анастасія ледь не втратила життя після інфікування небезпечною бактерією та двома вірусними інфекціями, що спричинили критичне ураження печінки. Її врятували лікарі Дитячої лікарні Святого Миколая та батько, який прибув із фронту як потенційний донор.

Інцидент стався в останній місяць літа під час відпочинку дівчини з мамою в Тернополі. Під час купання в центральному озері Анастасія випадково ковтнула воду, що, ймовірно, і стало джерелом зараження. Інкубаційний період тривав майже два тижні. Першими симптомами були гарячка до 40°С та біль у горлі, після чого стан дівчини різко погіршився.

У лікарні у пацієнтки виявили генералізовану поєднану інфекцію: бактеріальне ураження лептоспірозом, ймовірно занесене в озеро зараженими птахами або гризунами, та дві вірусні інфекції — цитомегаловірус і вірус Епштейна-Барра. Комплексне зараження призвело до тяжкого ураження печінки, критичного зниження рівня білків, відповідальних за згортання крові, та накопичення рідини в серці і легенях.

"Пацієнтка надійшла до нас у важкому стані. Печінка практично перестала функціонувати, що загрожувало небезпечними кровотечами. Розглядалася можливість трансплантації від батька, який терміново приїхав із військової служби та пройшов усі необхідні обстеження", — повідомила завідувачка Центру педіатрії Лікарні Святого Миколая Яна Долинна.

Протягом трьох тижнів лікарі проводили інтенсивне лікування, застосовуючи противірусні та антибактеріальні препарати, а також переливання плазми та альбуміну для відновлення показників крові. Завдяки злагодженій роботі медиків трансплантація не знадобилася, а стан дівчини стабілізувався.

