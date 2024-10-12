Во Львове люди в форме избили студента из Харькова

Побитый студент из Харькова. Фото: скриншот

Во Львове якобы сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки избили студента из Харькова, который имел право на отсрочку. По словам самого пострадавшего, его избили, потому что он отказался выключить и сдать телефон.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 12 октября.

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Пострадавший рассказал в опубликованном в сети видео, что 8 октября якобы сотрудники ТЦК и СП и правоохранители задержали его, не представившись и не показав удостоверений.

Несмотря на предъявление студенческого билета, молодого человека посадили в бус и привезли в здание ТЦК. Когда юноша отказался выключить и сдать телефон, его избили.

После того, как он сообщил, что является студентом, отношение изменилось. Люди в военной форме пытались оправдаться, утверждая, что он их спровоцировал. Официальных комментариев от ТЦК и полиции пока нет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что представители ТЦК провели рейды по ресторанам и клубам в нескольких городах.

Также мы писали, что в Украине идет ряд судов из-за отказа мужчин мобилизоваться и игнорирование повесток в ТЦК. Так, в Ровенской области недавно суд вынес приговор одному из таких нарушителей.