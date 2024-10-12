У Львові люди у формі побили студента з Харкова

Побитий студент з Харкова. Фото: скриншот

У Львові нібито співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки побили студента з Харкова, який мав право на відстрочку. За словами самого постраждалого, його побили, бо він відмовився вимкнути та здати телефон.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 12 жовтня.

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Люди в формі побили хлопця

Постраждалий розповів в опублікованому в мережі відео, що 8 жовтня нібито співробітники ТЦК та СП і правоохоронці затримали його, не представившись і не показавши посвідчень.

Попри пред’явлення студентського квитка, хлопця посадили в бус і привезли до будівлі ТЦК. Коли юнак відмовився вимкнути та здати телефон, його побили.

Після того, як хлопець повідомив, що є студентом, ставлення змінилося. Люди у військовій формі намагалися виправдатися, стверджуючи, що це він їх спровокував. Офіційних коментарів від ТЦК та поліції наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що представники ТЦК провели рейди по ресторанах та клубах у кількох містах.

Також ми писали, що в Україні триває низка судів через відмову чоловіків мобілізуватися та ігнорування повісток до ТЦК. Так, на Рівненщині нещодавно суд виніс вирок одному з таких порушників.