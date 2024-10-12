Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент arrow

У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент

12 жовтня 2024 18:58
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові люди у формі побили студента з Харкова
Побитий студент з Харкова. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові нібито співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки побили студента з Харкова, який мав право на відстрочку. За словами самого постраждалого, його побили, бо він відмовився вимкнути та здати телефон.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 12 жовтня.

Читайте також:

Люди в формі побили хлопця

Постраждалий розповів в опублікованому в мережі відео, що 8 жовтня нібито співробітники ТЦК та СП і правоохоронці затримали його, не представившись і не показавши посвідчень.

Попри пред’явлення студентського квитка, хлопця посадили в бус і привезли до будівлі ТЦК. Коли юнак відмовився вимкнути та здати телефон, його побили.

Після того, як хлопець повідомив, що є студентом, ставлення змінилося. Люди у військовій формі намагалися виправдатися, стверджуючи, що це він їх спровокував. Офіційних коментарів від ТЦК та поліції наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що представники ТЦК провели рейди по ресторанах та клубах у кількох містах. 

Також ми писали, що в Україні триває низка судів через відмову чоловіків мобілізуватися та ігнорування повісток до ТЦК. Так, на Рівненщині нещодавно суд виніс вирок одному з таких порушників.

Львів студенти Україна мобілізація ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:58 У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент

18:40 В Укргідрометцентрі прогнозують сильні заморозки та туман — погода на завтра

18:18 Ракетні удари по цивільних суднах на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

17:15 Скандал з квартирою посадовця ТЦК Полтавщини — у військкоматі відреагували

17:15 Рясний дощ та значні затори — рух до кордонів трасою Одеса-Рені ускладнено

18:58 У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент

18:40 В Укргідрометцентрі прогнозують сильні заморозки та туман — погода на завтра

18:18 Ракетні удари по цивільних суднах на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

17:15 Скандал з квартирою посадовця ТЦК Полтавщини — у військкоматі відреагували

17:15 Рясний дощ та значні затори — рух до кордонів трасою Одеса-Рені ускладнено

16:52 Як сніг на голову — Діденко попередила про заморозки у деяких областях

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник