Во Львове люди вышли на акцию в поддержку пленных — фото

Во Львове люди вышли на акцию в поддержку пленных — фото

Дата публикации 15 ноября 2025 18:09
обновлено: 18:09
Акция поддержки пленных состоялась во Львове 15 ноября
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 15 ноября сотни людей вышли на акцию в поддержку пленных и пропавших без вести. Люди держали фото своих родных и требовали вернуть героев домой живыми.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, которая была на акции.

Читайте также:

Акция поддержки пленных и пропавших без вести во Львове

На акцию поддержки во Львове вышли родные и близкие люди военных, а также ветераны, побратимы, волонтеры и просто неравнодушные. Они держали фото пленных, плакаты и требовали вернуть героев домой живыми.

Підтримка полонених у Львові
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки полонених у Львові 15 листопада
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE
Полонених вийшли підтримати у Львові 15 листопада
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE
Підтримка полонених у Львові
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки полонених та зниклих безвісти у Львові 15 листопада
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки полонених у Львові 15 листопада
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE
Львів'яни вийшли на акцію підтримки полонених
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Львові
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки полонених та зниклих безвісти у Львові
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сестра пропавшего без вести бойца 46-й бригады, которая была участницей акции, рассказала в комментарии Новини.LIVE о своих поисках. По ее словам, она с июля ничего не знает и надеется, что удастся докричаться до власти, чтобы их услышали.

"Мы с июля ничего не знаем о наших родных. Разыскиваем своими силами и надеемся, что докричимся до власти, чтобы нас услышали. Кроме родных, они никому не нужны. Я ищу своего родного брата — Клизак Богдана Валерьевича. Он ушел на задание 16 мая в Алексеевке и больше ни разу не выходил на связь. В июле его внесли как пропавшего без вести", — поделилась женщина.

Напомним, 2 ноября такая же акция прошла в Одессе. Родственники, активисты и неравнодушные горожане вышли, чтобы напомнить о защитниках, которые до сих пор находятся в российском плену.

В то же время в ГУР рассказали, что делать, если родные попали в российский плен. Прежде всего необходимо обратиться в общественную приемную или консультационный центр Координационного штаба в регионе.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
