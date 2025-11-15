Акція підтримки полонених відбулась у Львові 15 листопада

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 15 листопада сотні людей вийшли на акцію на підтримку полонених та зниклих безвісти. Люди тримали фото своїх рідних і вимагали повернути героїв додому живими.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, яка була на акції.

Акція підтримки полонених та зниклих безвісти у Львові

На акцію підтримки у Львові вийшли рідні та близькі люди військових, а також ветерани, побратими, волонтери та просто небайдужі. Вони тримали фото полонених, плакати і вимагали повернути героїв додому живими.

Сестра зниклого безвісти бійця 46-ї бригади, яка була учасницею акції, розповіла у коментарі Новини.LIVE про свої пошуки. За її словами, вона з липня нічого не знає і сподівається, що вдасться докричатися до влади, аби їх почули.

"Ми з липня нічого не знаємо про наших рідних. Розшукуємо своїми силами і сподіваємось, що докричимося до влади, щоб нас почули. Крім рідних, вони нікому не потрібні. Я шукаю свого рідного брата — Клизак Богдана Валерійовича. Він пішов на завдання 16 травня в Олексіївці і більше жодного разу не виходив на зв’язок. У липні його внесли як зниклого безвісти", — поділилась жінка.

Нагадаємо, 2 листопада така ж акція пройшла в Одесі. Родичі, активісти та небайдужі містяни вийшли, щоб нагадати про захисників, які досі перебувають у російському полоні.

Водночас в ГУР розповіли, що робити, якщо рідні потрапили в російський полон. Передусім необхідно завернутися до громадської приймальні або консультаційного центру Координаційного штабу в регіоні.