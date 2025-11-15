Відео
Відео

У Львові люди вийшли на акцію на підтримку полонених — фото

У Львові люди вийшли на акцію на підтримку полонених — фото

Дата публікації: 15 листопада 2025 18:09
Оновлено: 18:09
Акція підтримки полонених відбулась у Львові 15 листопада
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE

 У Львові 15 листопада сотні людей вийшли на акцію на підтримку полонених та зниклих безвісти. Люди тримали фото своїх рідних і вимагали повернути героїв додому живими.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, яка була на акції.

Акція підтримки полонених та зниклих безвісти у Львові

На акцію підтримки у Львові вийшли рідні та близькі люди військових, а також ветерани, побратими, волонтери та просто небайдужі. Вони тримали фото полонених, плакати і вимагали повернути героїв додому живими.

Підтримка полонених у Львові
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки полонених у Львові 15 листопада
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE
Полонених вийшли підтримати у Львові 15 листопада
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE
Підтримка полонених у Львові
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки полонених та зниклих безвісти у Львові 15 листопада
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки полонених у Львові 15 листопада
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE
Львів'яни вийшли на акцію підтримки полонених
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Львові
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція підтримки полонених та зниклих безвісти у Львові
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сестра зниклого безвісти бійця 46-ї бригади, яка була учасницею акції, розповіла у коментарі Новини.LIVE про свої пошуки. За її словами, вона з липня нічого не знає і сподівається, що вдасться докричатися до влади, аби їх почули. 

"Ми з липня нічого не знаємо про наших рідних. Розшукуємо своїми силами і сподіваємось, що докричимося до влади, щоб нас почули. Крім рідних, вони нікому не потрібні. Я шукаю свого рідного брата — Клизак Богдана Валерійовича. Він пішов на завдання 16 травня в Олексіївці і більше жодного разу не виходив на зв’язок. У липні його внесли як зниклого безвісти", — поділилась жінка. 

Нагадаємо, 2 листопада така ж акція пройшла в Одесі. Родичі, активісти та небайдужі містяни вийшли, щоб нагадати про захисників, які досі перебувають у російському полоні.

Водночас в ГУР розповіли, що робити, якщо рідні потрапили в російський полон. Передусім необхідно завернутися до громадської приймальні або консультаційного центру Координаційного штабу в регіоні.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
