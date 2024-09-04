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Во Львове почти не наказали вандалов, повредивших портрет павшего воина — комментарий матери Героя

4 сентября 2024 07:59
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Во Львове мать павшего Героя выразила недовольство приговором суда по делу о надругательстве вандалов над портретом ее сына
Несовершеннолетние, совершившие надругательство над муралом с изображением павшего Героя. Скриншот видео Елены Крыловой
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Жительница Львова , у которой погиб сын-военнослужащий, выразила возмущение из-за решения суда. Несовершеннолетнего, совершившего надругательство над портретом погибшего защитника Украины, не наказали. Суд ограничился объявлением устного предупреждения матери нарушителя.

Об этом во вторник, 3 сентября, мать павшего воина Елена Крылова .

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В конце апреля текущего года несовершеннолетний швырнул йогурт в стакане о стену, на которой был недорисован портрет погибшего воина. Также подросток нарисовал рядом с изображением павшего фашистскую символику.

К ответственности привлекли мать нарушителя. Суд вынес ей устное предупреждение. Также женщина должна была уплатить около 606 гривен судебного сбора.

Как комментирует решение суда мать погибшего военнослужащего

По словам Елены Христенко, на судебное заседание ее даже не пригласили. Также она отметила, что в надругательстве над памятным муралом принимали участие несколько молодых людей.

"Добавляю видео для аудитории, чтобы обратили внимание на то, сколько времени провели эти "молодые, юные" у мурала, потому что вполне уверена, что они потом передали "свою работу" врагам и получили вознаграждение. Таких уродов много во Львове, да и по всей Украине", — написала женщина.

В суде мать парня, совершившего надругательство над муралом с изображением военнослужащего, признала свою вину и заявила, что уже провела со своим ребенком воспитательную беседу. В то же время во время общения с Еленой Христенко она, по словам последней, ведет себя совсем иначе, в частности, утверждает, что ее сын ничего плохого не сделал, ведь это только стена.

"Для меня там моя душа и мой мир! И обращаюсь к этой маме публично: хватит приходить выпившей к муралу и выкрикивать свои пьяные мысли, касающиеся меня и моего сына Героя, и мурала. Займитесь своим сыном, как обещали в суде. Я, проживая невыразимую боль потери единственного сына, прохожу еще и такие испытания на крепость, когда нуждаюсь в покое, тишине и делаю все по максимуму, чтобы память о моем Олежике жила в сердцах людей долго", — подытожила мать Героя.

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