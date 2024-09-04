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У Львові майже не покарали вандалів, які пошкодили портрет полеглого воїна — коментар матері Героя

4 вересня 2024 07:59
Чекарьова Марія - редактор
У Львові матір полеглого Героя висловила невдоволення вироком суду у справі про наругу вандалів над портретом її сина
Неповнолітні, які вчинили наругу над муралом із зображенням полеглого Героя. Скриншот відео Олени Крилової
Чекарьова Марія - редактор

Жителька Львова, в якої загинув син-військовослужбовець, висловила обурення через рішення суду. Неповнолітнього, який здійснив наругу над портретом загиблого захисника України, не покарали. Суд обмежився оголошенням усного попередження матері порушника.

Про це у вівторок, 3 вересня, мати полеглого воїна Олена Крилова.

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Наприкінці квітня поточного року неповнолітній жбурнув йогурт у стакані об стіну, на якій був недомальований портрет загиблого воїна. Також підліток намалював поряд із зображенням полеглого фашистську символіку.

До відповідальності притягнули матір порушника. Суд виніс їй усне попередження. Також жінка мала сплатити близько 606 гривень судового збору.

Як коментує рішення суду мати загиблого військовослужбовця

За словами Олени Христенко, на судове засідання її навіть не запросили. Також вона зазначила, що в нарузі на пам'ятним муралом брали участь кілька молодиків.

"Додаю відео для аудиторії, аби звернули увагу на те, скільки часу провели ці "молодики юні" коло муралу, бо цілком впевнена, що вони потім передали "свою роботу" ворогам і отримали виногороду. Таких виродків багато у Львові, та й по всій Україні", — написала жінка.

У суді матір хлопця, який здійснив наругу над муралом із зображенням військовослужбовця, визнала свою провину та заявила, що вже провела зі своєю дитиною виховну бесіду. Водночас під час спілкування з Оленою Христенко вона, за словами останньої, поводиться зовсім інакше, зокрема стверджує, що її син нічого поганого не зробив, адже це лише стіна.

"Для мене там моя душа і мій світ! І звертаюся до цієї мами публічно: досить приходити випившою до муралу й викрикувати свої п'яні думки, які стосуються мене і мого сина Героя, і муралу. Займіться своїм сином, як обіцяли в суді. Я, проживаючи невимовний біль втрати єдиного сина, проходжу ще й такі випробування на міцність, коли потребую спокою, тиші й роблю все по максимуму, аби пам'ять про мого Олежика жила в серцях людей довго", — підсумувала матір Героя.

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