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Во Львове маршрутка сбила ребенка — что известно

19 июня 2024 18:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В центре Львова маршрутка сбила ребенка
Последствия ДТП. Фото: Варта1
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове маршрутка выехала на обочину и сбила ребенка. В момент аварии светофоры на перекрестке не работали.

Об этом сообщило издание Варта1 в среду, 19 июня.

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Около 16:00 на перекрестке около Оперного театра маршрутка №51 выехала на обочину и сбила людей. Среди пострадавших есть ребенок, который ехал на велосипеде. На момент ДТП светофоры не работали из-за отсутствия электроэнергии.

Прибывшие медики госпитализировали ребенка. В настоящее время проводится расследование обстоятельств ДТП.

Напомним, возле села Россоховатка Злинской громады Новоукраинского района Кировоградской области в субботу, 15 июня, произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб и пострадали.

В то же время в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина. Автомобиль экстренной медицинской помощи, следовавший на место происшествия, также попал в ДТП.

ДТП
авария
Львов
Львовская область
маршрутки
ребенок

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