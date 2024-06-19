В центре Львова маршрутка сбила ребенка

Последствия ДТП. Фото: Варта1

Во Львове маршрутка выехала на обочину и сбила ребенка. В момент аварии светофоры на перекрестке не работали.

Об этом сообщило издание Варта1 в среду, 19 июня.

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Авария во Львове

Около 16:00 на перекрестке около Оперного театра маршрутка №51 выехала на обочину и сбила людей. Среди пострадавших есть ребенок, который ехал на велосипеде. На момент ДТП светофоры не работали из-за отсутствия электроэнергии.

Прибывшие медики госпитализировали ребенка. В настоящее время проводится расследование обстоятельств ДТП.

Напомним, возле села Россоховатка Злинской громады Новоукраинского района Кировоградской области в субботу, 15 июня, произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб и пострадали.

В то же время в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина. Автомобиль экстренной медицинской помощи, следовавший на место происшествия, также попал в ДТП.