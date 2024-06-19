В центрі Львова маршрутка збила дитина

Наслідки ДТП. Фото: Варта1

У Львові маршрутка виїхала на узбіччя і збила дитину. На момент аварії світлофори на перехресті не працювали.

Про це повідомило видання Варта1 у середу, 19 червня.

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Близько 16:00 на перехресті поблизу Оперного театру маршрутка №51 виїхала на узбіччя та збила людей. Серед постраждалих є дитина, що їхала на велосипеді. На момент ДТП світлофори не працювали через відсутність електроенергії.

Медики, що прибули на місце, госпіталізували дитину. Наразі ведеться розслідування обставин ДТП.

Нагадаємо, біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області у суботу, 15 червня, сталася моторошна ДТП, внаслідок якої є загиблий та постраждалі.

Водночас в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої постраждала вагітна жінка. Автомобіль екстреної медичної допомоги, який прямував на місце події, також потрапив у ДТП.