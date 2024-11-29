Во Львове массово закрывают рестораны из-за мобилизации

Рестораны во Львове. Фото: Forbes

С лета 2024 года во Львове закрылось полсотни ресторанов и планируется закрытие такого же количества. Это связано с усилением мобилизации и выездом переселенцев из города.

Об этом сообщает Forbes.

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Издание сообщило, что несколько дней назад владелец ресторанного холдинга !Fest во Львове Юрий Назарук опубликовал в своем Facebook заблюренный список 50 заведений города, которые планируют прекратить свою деятельность.

Список заведений, которые планируют закрываться. Фото: Юрий Назарук

Кроме того, он написал, что после зимы количество таких заведений вырастет, ведь весь сектор услуг и гостеприимства падает. Он убежден, что будет "куча закрытий и увольнений".

"Нет работников, нет клиентов, комендантский час (неясно, зачем он дальше во Львове), самое важное — меньше денег. Такое ощущение, что кровь густеет и все замедляется. Воображаемые прогнозы становятся липкой реальностью. То, что будет с бизнесом после войны и до завершения — сейчас столь же угрожающе, как и сама война", — подытожил Назарук.

Скриншот сообщения Юрия Назарука

В то же время, директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова объяснила, что спрос падает из-за выезда переселенцев из Львова и активизации мобилизации с мая 2024-го. По ее словам, в течение 2022-2023 годов закрылось уже 50 из 150 вновь созданных заведений. Еще одна причина закрытия заведений — высокая стоимость аренды, которая после вторжения выросла примерно на 30%.

Пока аналитики и рестораторы рассуждают, как спасти отрасль. Насонова считает, что рестораторам следует снизить цены или предложить программы лояльности, чтобы привлечь в заведения львовян. В то же время, по мнению Назарука, нужно работать над удержанием клиентов, а не придумывать сложные продукты и маркетинговые ходы.

Напомним, начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК Роман Истомин заявил, что отношение украинцев к работникам ТЦК остается отрицательным. Он подчеркнул, что эти военнослужащие выполняют важную миссию — они мобилизуют граждан.

Также мы писали, что военные выступают за снижение мобилизационного возраста, ведь это один из способов компенсировать нехватку людей в боевых подразделениях.