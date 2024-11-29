У Львові масово закривають ресторани через мобілізацію

Ресторани у Львові. Фото: Forbes

З літа 2024 року у Львові закрилися пів сотні ресторанів та планується закриття такої ж кількості. Це пов'язано з посиленням мобілізації та виїздом переселенців з міста.

Про це повідомляє Forbes.

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Видання повідомило, що кілька днів тому власник ресторанного холдингу !Fest у Львові Юрко Назарук опублікував у своєму Facebook заблюрений список 50 закладів міста, які планують припинити свою діяльність.

Список закладів, які планують закриватися.

Фото: Юрко Назарук

Крім того, він написав, що після зими кількість таких закладів зросте, адже весь сектор послуг та гостинності падає. Він переконаний, що буде "купа закриттів та звільнень".

"Нема працівників, нема клієнтів, комендантська година (неясно, нащо вона далі у Львові), найважливіше — менше грошей, таке відчуття, що кров густішає і все сповільнюється. Уявні прогнози стають липкою реальністю. Те, що буде з бізнесом після війни і до завершення — зараз настільки ж загрозливо, як і сама війна", — підсумував Назарук.

Скриншот допису Юрія Назарука

Водночас, директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова пояснила, що попит падає через виїзд переселенців зі Львова та активізацію мобілізації з травня 2024-го. За її словами, упродовж 2022-2023 років закрилося вже 50 зі 150 новостворених закладів. Ще одна причина закриття закладів — висока вартість оренди, яка після вторгнення зросла приблизно на 30%..

Наразі аналітики та ресторатори розмірковують, як урятували галузь. Насонова вважає, що рестораторам варто знизити ціни або запропонувати програми лояльності, щоб залучити до закладів львів’ян. Водночас, на думку Назарука, потрібно працювати над утриманням клієнтів, а не вигадувати складні продукти й маркетингові ходи.

Нагадаємо, начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін заявив, що ставлення українців до працівників ТЦК залишається негативним. Він наголосив, що ці військовослужбовці виконують важливу місію — вони мобілізують громадян.

Також ми писали, що військові виступають за зниження мобілізаційного віку, адже це є одним зі способів компенсувати нестачу людей у бойових підрозділах