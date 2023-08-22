Во Львове микробизнесмены прикрываются волонтерством ради денег

Машина с наклейкой Красного Креста. Фото: Максим Сослюк

Во Львов микробизнесмены прикрываются волонтерством ради собственной выгоды. Так, микроавтобус с логотипами Красного креста и иностранных благотворительных фондов торгует арбузами прямо во дворе.

Об этом сообщает Максим Сослюк.

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По словам мужчины, за этой ситуацией наблюдал его друг. При этом, он не постеснялся и подошел к владельцу буса и тот признался, что использовал волонтерские знаки только для того, чтобы его не останавливали на блокпостах. Таким образом, он мог торговать, минуя налоги и другие ограничения, притворяясь, что развозит гуманитарную помощь.

"Волонтерство — это одно дело, а бизнес — это другое. Нельзя это смешивать, потому что тогда вы дискредитируете волонтерское движение и тем самым подрываете к нему доверие. Конечно, вы можете заниматься одновременно и волонтерством и бизнесом. Просто, когда продаете арбузы, предварительно снимите волонтерскую символику. Иначе это тупо выглядит как распродажа гуманитарки", — пишет Максим Сослюк.

Бус с наклейкой благотворительного фонда. Фото: Максим Сослюк

Сообщение Максима Сослюка. Фото: скриншот

Напомним, что правоохранители разоблачили трех харьковчан, которые хранили у себя в гараже боеприпасы. Отец с сыновьями под видом волонтеров ездили на прифронтовую территорию и перевозили огнестрельное оружие, патроны и другие военные средства поражения.