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У Львові мікробізнесмени прикриваються волонтерством заради грошей

22 серпня 2023 18:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Львові мікробізнесмени прикриваються волонтерством заради грошей
Машина з наклейкою Червоного Хреста. Фото: Максим Сослюк
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львові мікробізнесмени прикриваються волонтерством заради власної вигоди. Так, мікроавтобус із логотипами Червоного хреста та іноземних благодійних фондів торгує кавунами прямо у дворі.

Про це повідомляє Максим Сослюк.

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За словами чоловіка, за цією ситуацією спостерігав його друг. При цьому він не посоромився і підійшов до власника буса і той зізнався, що використовував волонтерські знаки лише для того, щоб його не зупиняли на блокпостах. Таким чином, він міг торгувати, минаючи податки та інші обмеження, вдаючи, що розвозить гуманітарну допомогу.

"Волонтерство це одна справа, а бізнес це інша. Не можна це змішувати, бо тоді ви дискредитуєте волонтерський рух і тим сам підриваєте до нього довіру. Звичайно, ви можете одночасно займатись і волонтерством і бізнесом. Просто коли продаєте кавуни, попередньо зніміть волонтерську символіку. Бо інакше це тупо виглядає як розпродаж гуманітарки", — пише Максим Сослюк.

Максим Сослюк
Намисто з наклейкою благодійного фонду. Фото: Максим Сослюк
скріншот
Повідомлення Максима Сослюка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що правоохоронці викрили трьох харків'ян, які зберігали у себе в гаражі боєприпаси. Батько із синами під виглядом волонтерів їздили на прифронтову територію та перевозили вогнепальну зброю, патрони та інші військові засоби поразки.

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