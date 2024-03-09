Во Львове на митинге поддержки пленных "азовцев" декламировали стихи Шевченко

Акция в поддержку пленных "азовцев" во Львове. Фото: Общественное

Во Львове родные бойцов полка специального назначения "Азов", находящихся в российском плену, декламировали стихи Тараса Шевченко. Для чтения был использован "Кобзарь" одного из пленных воинов.

На месте события побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пленных "азовцев" во Львове

В рамках мирной акции "Не молчи. Плен убивает" жена вернувшегося из российского плена бойца, а также сын, отец которого до сих пор в неволе, продекламировали актуальные строки из "Кобзаря".

"І мене в неволі лютій інколи згадайте", — прозвучали так известные еще со школы слова.

Для чтения был использован "Кобзарь", который принесла на акцию крестная мать одного из пленных бойцов. Она же подчеркнула те строчки, которые стоило прочитать.

Как проходила акция

Во время акции сотни митингующих держали в руках плакаты с надписями "Плен убивает", "Free Azov", "Верните мужа из плена", "Мечтаю обнять папу" и другие.

Жена военнопленного Анна рассказала Новини.LIVE, что ее муж находится в плену уже 23 месяца

"Я жду своего мужа почти два года. Мы здесь боремся за каждого, мы боремся за него. К сожалению, меньше всего, что мы можем сделать это ходить на подобные акции и напоминать о пленных", — рассказала женщина.

Ранее мы рассказывали, что "Азов" с 2015 года не может получать ту технику, которую получают другие бойцы. Все из-за американского законопроекта об ассигнованиях, в который внесен батальон "Азов".

Также в Киеве проходила акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка специального назначения "Азов". На Львовской площади столицы собрались сотни собратьев и родственников пленников.