У Львові на мітингу підтримки полонених "азовців" декламували вірші Шевченка

Акція на підтримку полонених "азовців" у Львові. Фото: Суспільне

У Львові рідні бійців полку спеціального призначення "Азов", які перебувають у російському полоні, декламували вірші Тараса Шевченка. Для читання було використано "Кобзар" одного з полонених воїнів.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку полонених "азовців" у Львові

В рамках мирної акції "Не мовчи. Полон вбиває" дружина бійця, який повернувся з російського полону, а також син, батько якого досі в неволі, продекламували актуальні рядки з "Кобзаря".

"І мене в неволі лютій інколи згадайте", — пролунали так відомі ще зі школи слова.

Для читання було використано "Кобзар", який принесла на акцію хрещена матір одного з полонених бійців. Вона ж підкреслила ті рядки, які варто було прочитати.

Як проходила акція

Під час акції сотні мітингувальників тримали в руках плакати з написами "Полон вбиває", "Free Azov", "Поверніть чоловіка з полону", "Мрію обійняти тата" та інші.

Дружина військовополоненого Анна розповіла Новини.LIVE, що її чоловік перебуває у російському полоні вже 23 місяці

"Я чекаю свого чоловіка майже два роки. Ми тут виборюємо кожного, ми виборюємо його. На жаль найменше, що ми можемо зробити це ходити на подібні акції та нагадувати про полонених", — розповіла жінка.

Раніше ми розповідали, що "Азов" ще з 2015 року не може отримувати ту техніку, яку отримують інші бійці. Усе через американський законопроєкт про асигнування, до якого внесено батальйон "Азов".

Також у Києві проходила акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку спеціального призначення "Азов". На Львівській площі столиці зібралися сотні побратимів та родичів бранців.