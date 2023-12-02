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Во Львове на ремонт истребителей собрали более 18 млн грн

2 декабря 2023 23:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львове на ремонт истребителей собрали более 18 млн грн
Ремонт МиГ-29. Фото: АрмияInform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове благотворительному фонду "Авиация Галиции" удалось собрать 18,5 млн грн в рамках проекта "Купи мне боевой самолет". Эти средства перечислили Воздушным силам, которые отремонтировали и переоборудовали 10 истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил совладелец Холдинга эмоций "!FEST" Юрий Назарук, пишет Zaxid.net.

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Так, проект "Купи мені бойовий літак", инициаторами которого были украинские пилоты, стартовал еще весной 2022 года.

Впоследствии специально созданный благотворительный фонд "Авіація Галичини" открыл сбор на покупку боевого самолета для украинских военных.

По словам Назарука, в рамках проекта собрали 18,5 млн грн. Их потратили на ремонт и переоборудование украинских самолетов МиГ-29.

Он уточнил, что часть средств была инвестирована из прибыли компании.

"С командованием Воздушных сил мы приняли окончательное решение потратить все средства на то, что нужно уже сейчас, — на ремонтные работы на самолетах МиГ-29. И нам удалось поднять в воздух 10 бортов, уже выполняющих боевую работу", — рассказал предприниматель.

В то же время начальник авиации командования Воздушных сил "Запад" Сергей Голубцов поблагодарил всех, кто принял участие в сборе средств.

"Можно смело сказать, что цель проекта достигнута, потому что именно эти самолеты мы сейчас нуждаемся в ежедневной боевой работе. Самолеты МиГ-29 и дальше будут использоваться рядом с новыми самолетами западного производства", — сказал он.

Напомним, что по закону о государственном бюджете на 2024 год предполагается сокращение финансирования Министерства обороны Украины. Его уменьшат более четверти — с 1,44 трлн грн до 1,16 трлн грн.

Также мы писали, что Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 года увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.

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