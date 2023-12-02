У Львові на ремонт винищувачів зібрали понад 18 млн грн

Ремонт МіГ-29. Фото: АрміяInform

У Львові благодійному фонду "Авіація Галичини" вдалося зібрати 18,5 млн грн у рамках проєкту "Купи мені бойовий літак". Ці кошти перерахували Повітряним силам, які відремонтували та переобладнали 10 винищувачів МіГ-29.

Про це повідомив співвласник Холдингу емоцій "!FEST" Юрко Назарук, пише Zaxid.net.

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Так, проєкт "Купи мені бойовий літак", ініціаторами якого були українські пілоти, стартував ще весною 2022 року.

Згодом спеціально створений благодійний фонд "Авіація Галичини" відкрив збір на купівлю бойового літака для українських військових.

За словами Назарука, у рамках проєкту зібрали 18,5 млн грн. Їх витратили на ремонт та переобладнання українських літаків МіГ-29.

Він уточнив, що частину коштів інвестували з прибутку компанії.

"З командуванням Повітряних сил ми прийняли остаточне рішення витратити всі кошти на те, що потрібно вже зараз, — на ремонтні роботи на літаках МіГ-29. І нам вдалось підняти в повітря 10 бортів, які вже виконують бойову роботу", — розповів підприємець.

Водночас начальник авіації командування Повітряних сил "Захід" Сергій Голубцов подякував усім, хто долучився до збору коштів.

"Можна сміливо сказати, що ціль проєкту досягнута, бо саме ці літаки ми зараз потребуємо у щоденній бойовій роботі. Літаки МіГ-29 і надалі будуть використовуватись поруч із новими літаками західного виробництва", — сказав він.

Нагадаємо, що згідно з законом про державний бюджет на 2024 рік, передбачається скорочення фінансування Міністерства оборони України. Його зменшать на понад чверть — з 1,44 трлн грн до 1,16 трлн грн.

Також ми писали, що Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості у 2024 році збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Основну увагу звернуть на засоби протиповітряної оборони.