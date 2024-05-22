Во Львове на вокзале заработал информационный центр по рекрутингу

Люди на вокзале во Львове. Фото: vgolos.ua

Во Львове на железнодорожном вокзале открылся информационный центр по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины. В нем украинцы могут получить иформацию о работе Центров рекрутинга.

Об этом сообщил представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона.

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Информационный центр по рекрутингу во Львове

По словам Бежевца, десятки тысяч человек проходят через Львовский вокзал. Он большой железнодорожный узел — люди как приезжают, так и уезжают. Также это одно из мест, куда люди направляются в западные регионы, поэтому задача Минобороны максимально распространить информацию о сети рекрутинговых центров.

"Конечно, о рекрутинговом центре во Львове, который находится по адресу Костя Левицкого, 67, а также об информации о наличии других центров для тех людей, которые выезжают из Львова и могут обратиться по всей Украине в центры, которые сейчас уже работают", — отметил он.

Представитель Минобороны уточнил, что в Центре не рекрутируют, а только информируют граждан обо всех возможностях военнообязанных.

"Поскольку сейчас необходимо максимально распространить информацию о такой возможности, мы и используем такие локации, где большой поток людей и где есть возможность донести до людей эту информацию", — добавил Бежевец.

По его словам, планируется открытие еще около 40 рекрутинговых центров в разных регионах Украины.

Напомним, на Киевском железнодорожном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.

Также мы писали, что граждане Украины могут присоединиться к армии не только через Территориальные центры комплектования, но также через интернет и в рекрутинговых центрах. Кроме того, процесс рекрутинга предлагает некоторые преимущества.