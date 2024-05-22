Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове на железнодорожном вокзале открыли информационный центр по рекрутингу arrow

Во Львове на железнодорожном вокзале открыли информационный центр по рекрутингу

22 мая 2024 15:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львове на вокзале заработал информационный центр по рекрутингу
Люди на вокзале во Львове. Фото: vgolos.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове на железнодорожном вокзале открылся информационный центр по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины. В нем украинцы могут получить иформацию о работе Центров рекрутинга.

Об этом сообщил представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона.

Читайте также:

Информационный центр по рекрутингу во Львове

По словам Бежевца, десятки тысяч человек проходят через Львовский вокзал. Он большой железнодорожный узел — люди как приезжают, так и уезжают. Также это одно из мест, куда люди направляются в западные регионы, поэтому задача Минобороны максимально распространить информацию о сети рекрутинговых центров.

"Конечно, о рекрутинговом центре во Львове, который находится по адресу Костя Левицкого, 67, а также об информации о наличии других центров для тех людей, которые выезжают из Львова и могут обратиться по всей Украине в центры, которые сейчас уже работают", — отметил он.

Представитель Минобороны уточнил, что в Центре не рекрутируют, а только информируют граждан обо всех возможностях военнообязанных.

"Поскольку сейчас необходимо максимально распространить информацию о такой возможности, мы и используем такие локации, где большой поток людей и где есть возможность донести до людей эту информацию", — добавил Бежевец.

По его словам, планируется открытие еще около 40 рекрутинговых центров в разных регионах Украины.

Напомним, на Киевском железнодорожном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.

Также мы писали, что граждане Украины могут присоединиться к армии не только через Территориальные центры комплектования, но также через интернет и в рекрутинговых центрах. Кроме того, процесс рекрутинга предлагает некоторые преимущества.

ВСУ
Львов
военный призыв
мобилизация
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify