У Львові на вокзалі запрацював інформаційний центр щодо рекрутингу

Люди на вокзалі у Львові.Фото: vgolos.ua

У Львові на залізничному вокзалі відкрився інформаційний центр з питань рекрутингу до лав Збройних сил України. У ньому українці можуть отримати відомості щодо роботи Центрів рекрутингу.

Про це повідомив представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.

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Інформаційний центр щодо рекрутингу у Львові

За словами Бежевця, десятки тисяч людей проходять через Львівський вокзал. Він є великим залізничним вузлом — люди як приїжджають, так і від’їжджають. Також це одне з місць, куди люди прямують в західні регіони, тому задача Міноборони максимально поширити інформацію про мережу рекрутингових центрів.

"Звичайно, про рекрутинговий центр у Львові, який знаходиться за адресою Костя Левицького, 67, а також про інформацію щодо наявності інших центрів для тих людей, які виїжджають зі Львова і можуть звернутися по всій Україні в центри, які зараз вже працюють", — зазначив він.

Представник Міноборони уточнив, що у Центрі не рекрутують, а лише інформують громадян про всі можливості військовозобов’язаних.

"Оскільки зараз потреба максимально поширити інформацію про таку можливість існує, ми й використовуємо отакі локації, де великий потік людей і де є можливість донести до людей цю інформацію", — додав Бежевець.

За його словами, планується відкриття ще близько 40 рекрутингових центрів у різних регіонах України.

Нагадаємо, на Київському залізничному вокзалі відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Проєкт є пілотним і розроблений Міністерством оборони України за підтримки Укрзалізниці.

Також ми писали, що громадяни України мають можливість приєднатися до армії не тільки через Територіальні центри комплектування, але також через інтернет та в рекрутингових центрах. Окрім того, процес рекрутингу пропонує певні переваги.