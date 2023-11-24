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Во Львове неадекватный таксист набросился на двух девушек

24 ноября 2023 18:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львове неадекватный таксист набросился на двух девушек
Таксист, неадекватно обращавшийся с девушками. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львове не адекватный таксист набросился на двух ехавших на работу девушек. Девушки решили снять на телефон его поведение, но он отреагировал агрессивно.

Об этом сообщают соцсети.

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Что предшествовало агрессии

По словам пострадавших, они вызвали такси, но на несколько минут задержались с выходом. Это разгневало водителя, который стал возмущаться, что из-за пассажирок чуть не попал в пробку.

Девушки решили снять поведение таксиста, но тот, когда это заметил, стал распускать руки. После этого пассажирки попросили выпустить их. Когда девушки покинули авто, через мгновение водитель, припарковавшись возле ближайшего ТРЦ, подбежал к ним, и пытался ударить.

Студентки написали на водителя жалобу.

Жалоба на водителя. Источник: соцсети

Напомним, что ранее в Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми". Еще раньше в Харькове водитель службы такси Bolt нахамил пассажирке, попросившую выключить музыку российского исполнителя. После этого у них возник разговор, в котором мужчина отрицал существование Украины и назвал ее "страной 404".

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