У Львові неадекватний таксист накинувся на двох дівчат

Таксист, який неадекватно поводився з дівчатами. Фото: скриншот

У Львові не адекватний таксист накинувся на двох дівчат, які їхали на роботу. Дівчата вирішили зняти на телефон його поведінку, проте він відреагував агресивно.

Про це повідомляють соцмережі.

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Що передувало агресії

За словами постраждалих, вони викликали таксі, але на кілька хвилин затрималися з виходом. Це розгнівало водія, який став висловлювати обурення, що через пасажирок ледь не потрапив у затор.

Дівчата вирішили зафільмувати поведінку таксиста, але той, коли це помітив, став розпускати руки. Після цього пасажирки попросили випустити їх. Коли дівчата покинули авто, за якусь мить водій, запаркувавшись біля найближчого ТРЦ, підбіг до них, і намагався вдарити.

Студентки написали на водія скаргу.

Скарга на водія. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше у Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми". Ще раніше у Харкові водій служби таксі Bolt нахамив пасажирці, яка попросила вимкнути музику російського виконавця. Після цього у них виникла розмова, у якій чоловік заперечив існування України та назвав її "країною 404".