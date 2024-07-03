Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове несовершеннолетние девушки избили 9-летнего мальчика — в полиции отреагировали arrow

Во Львове несовершеннолетние девушки избили 9-летнего мальчика — в полиции отреагировали

3 июля 2024 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Избиение ребенка во Львове — полиция установила личности подозреваемых
Девушки, которые избили ребенка во Львове. Фото: Instagram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове две несовершеннолетние девушки избили 9-летнего мальчика. Свои действия они записали на видео и опубликовали в соцсетях.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

Читайте также:

Избиение ребенка во Львове

Девушки опубликовали видео в социальных сетях, где его обнаружили правоохранители во время мониторинга. На нем видно, как 16-летняя девушка заставляет мальчика стать на колени и просить прощения, а затем начинает его бить. Ее 17-летняя подруга держала телефон в руках и снимала видео.

В полиции сообщили, что все участники происшествия являются жителями Львова. Также правоохранители установили, что девушки, совершившие нападение, известны своим хулиганством и провокационным поведением.

Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленных легких телесных повреждений, что предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественных работ на срок до 200 часов или исправительных работ на срок до одного года.

"1 июля во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором неизвестные подростки сначала заставляли извиняться, а затем избили малолетнего мальчика. По факту немедленно начали проверку, во время которой сотрудники отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 установили, что событие произошло около 15:20 на детской площадке, расположенной на ул. Сластиона во Львове", — сообщили в полиции.

Напомним, в Приморском районе Одессы работники одной из местных частных охранных компаний избили бездомного на остановке общественного транспорта. Несмотря на возмущение и вопросы местных, мужчины в форме свои действия не аргументировали. 

Позже полиция Одессы начала расследование инцидента. Избиение произошло на ул. Европейской возле городского рынка "Привоз".

дети нападение Львов подростки полиция избиение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны