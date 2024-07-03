Избиение ребенка во Львове — полиция установила личности подозреваемых

Девушки, которые избили ребенка во Львове. Фото: Instagram

Во Львове две несовершеннолетние девушки избили 9-летнего мальчика. Свои действия они записали на видео и опубликовали в соцсетях.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Избиение ребенка во Львове

Девушки опубликовали видео в социальных сетях, где его обнаружили правоохранители во время мониторинга. На нем видно, как 16-летняя девушка заставляет мальчика стать на колени и просить прощения, а затем начинает его бить. Ее 17-летняя подруга держала телефон в руках и снимала видео.

В полиции сообщили, что все участники происшествия являются жителями Львова. Также правоохранители установили, что девушки, совершившие нападение, известны своим хулиганством и провокационным поведением.

Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленных легких телесных повреждений, что предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественных работ на срок до 200 часов или исправительных работ на срок до одного года.

"1 июля во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором неизвестные подростки сначала заставляли извиняться, а затем избили малолетнего мальчика. По факту немедленно начали проверку, во время которой сотрудники отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 установили, что событие произошло около 15:20 на детской площадке, расположенной на ул. Сластиона во Львове", — сообщили в полиции.

Напомним, в Приморском районе Одессы работники одной из местных частных охранных компаний избили бездомного на остановке общественного транспорта. Несмотря на возмущение и вопросы местных, мужчины в форме свои действия не аргументировали.

Позже полиция Одессы начала расследование инцидента. Избиение произошло на ул. Европейской возле городского рынка "Привоз".