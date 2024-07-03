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У Львові неповнолітні дівчата побили 9-річного хлопчика — у поліції відреагували

3 липня 2024 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Побиття дитини у Львові — поліція встановила особи підозрюваних
Дівчата, які побили дитину у Львові. Фото: Instagram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові двоє неповнолітніх дівчат побили 9-річного хлопчика. Свої дії вони записали на відео та опублікували в соцмережах.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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Побиття дитини у Львові

Дівчата опублікували відео в соціальних мережах, де його виявили правоохоронці під час моніторингу. На ньому видно, як 16-річна дівчина змушує хлопчика стати на коліна і просити вибачення, а потім починає його бити. Її 17-річна подруга тримала телефон в руках та знімала відео.

У поліції повідомили, що всі учасники події є мешканцями Львова. Також правоохоронці встановили, що дівчата, які здійснили напад, відомі своїм хуліганством і провокаційною поведінкою.

Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисних легких тілесних ушкоджень, що передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадських робіт на строк до 200 годин або виправних робіт на строк до одного року.

"1 липня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомі підлітки спочатку змушували вибачатись, а потім побили малолітнього хлопчика. За фактом негайно розпочали перевірку, під час якої співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 встановили, що подія сталась близько 15:20 на дитячому майданчику, розташованому на вул. Сластіона у Львові", — повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси працівники однієї з місцевих охоронних приватних компаній побили бездомного на зупинці громадського транспорту. Попри обурення та питання місцевих, чоловіки у формі свої дії не аргументували. 

Згодом поліція Одеси почала розслідування інциденту. Побиття сталося на вул. Європейській біля міського ринку "Привоз".

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