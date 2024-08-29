ДТП во Львове — нетрезвая водитель на внедорожнике влетела в дерево

Разбитое авто виновницы ДТП. Фото: полиция Львовской области

Во Львове в среду, 28 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель внедорожника, находясь в состоянии опьянения, на полной скорости влетела в дерево.

О деталях рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

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Последствия ДТП во Львове. Источник: Патрульная полиция Львовской области

По данным правоохранителей, авария произошла около 22:00 на улице Северной. 40-летняя водитель внедорожника не справилась с управлением, и на полной скорости врезалась в дерево.

Результаты проверки на Драгере. Источник: Патрульная полиция Львовской области

Экипаж обнаружил у женщины признаки алкогольного опьянения. Проверка на драгере показала 2,44 промилле алкоголя в крови. Полицейские составили на горе-водителя два протокола по нарушению ПДД и по управлению в состоянии опьянения.