ДТП у Львові — нетвереза водійка на позашляховику влетіла у дерево

У Львові нетвереза водійка на повній швидкості врізалась у дерево — деталі від поліції
29 серпня 2024 10:48
Розтрощене авто винуватиці ДТП. Фото: поліція Львівськох області
У Львові у середу, 28 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водійка позашляховика, перебуваючи напідпитку, на повній швидкості влетіла у дерево.
Про деталі розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.
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За даними правоохоронців, аварія сталася близько 22:00 на вулиці Північній. 40-річна водійка позашляховика не впоралася з керуванням та на повній швидкості врізалася у дерево.
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