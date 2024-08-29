ДТП у Львові — нетвереза водійка на позашляховику влетіла у дерево

Розтрощене авто винуватиці ДТП. Фото: поліція Львівськох області

У Львові у середу, 28 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водійка позашляховика, перебуваючи напідпитку, на повній швидкості влетіла у дерево.

Про деталі розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

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Наслідки ДТП у Львові. Джерело: Патрульна поліція Львівської області

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 22:00 на вулиці Північній. 40-річна водійка позашляховика не впоралася з керуванням та на повній швидкості врізалася у дерево.

Результати перевірки на Драгері. Джерело: Патрульна поліція Львівської області

Екіпаж виявив у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на драгері показала 2,44 проміле алкоголю у крові. Поліцейські склали на горе-водійку два протоколи за порушенням ПДР, та за керуванням у стані сп'яніння.