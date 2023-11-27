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Во Львове нетрезвые скутеристы устроили ДТП, — детали

27 ноября 2023 19:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львове нетрезвые скутеристы устроили ДТП, — детали
Скутер, водитель которого не имел водительских прав. Фото: Патрульная полиция Львовской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня 27 ноября, во Львове, на улице Княгини Ольги произошло ДТП. Водитель легковушки, чтобы не наехать на двух стоявших посреди дороги скутеристов, стал экстренно тормозить, но не справился с управлением и въехал в бордюр повредив колесо.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

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Что предшествовало

Водитель легкового авто от помощи полицейских отказался, никаких травм он не получил. Касательно скутеристов, как сообщают правоохранители, один из них упал на дороге, а второй помогал ему подняться.

Полицейские установили, что один из вождей скутера Yamaha Gear не имел водительского удостоверения, и уже привлекался за это к ответственности. Драгер показал у него в крови 1,32 промилле алкоголя, за что он также привлекался к ответственности.

Во Львове нетрезвые скутеристы устроили ДТП, — детали
Фото с места инцидента. Источник: Патрульная полиция Львовской области

У его приятеля правоохранители обнаружили 1,49 промилле. Он тоже никогда не получал и не имел соответствующих водительских прав.

На нарушителей вынесено постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, что ранее на территории Киевской с начала суток зафиксировали 16 ДТП, из которых одна авария с пострадавшими. Ранее в субботу, 25 ноября, в Киеве автомобиль столкнулся с фурой, в результате чего погибла семейная пара, а дети остались без родителей.

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