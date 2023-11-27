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У Львові нетверезі скутеристи влаштували ДТП, — деталі

27 листопада 2023 19:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Львові нетверезі скутеристи влаштували ДТП, — деталі
Скутер, керманич якого не мав водійських прав. Фото: Патрульна поліція Львівської області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні 27 листопада, у Львові, на вулиці Княгині Ольги сталася ДТП. Водій легковика, аби не наїхати на двох скутеристів, які стояли посеред дороги, став екстрено гальмувати, але не впорався з керуванням і в'їхав у бордюр пошкодивши колесо.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівщини.

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Що передувало

Водій легковика від допомоги поліціянтів відмовився, жодних травм він не отримав. Щодо скутеристів, як повідомляють правоохоронці, один з них впав на дорозі, а другий допомагав йому підвестись.

Поліцейські встановили, що один з керманичів скутера Yamaha Gear не мав водійського посвідчення, і вже притягувався через це до відповідальності. Драгер показав у нього в крові 1,32 проміле алкоголю, за що він також притягувався до відповідальності.

У Львові нетверезі скутеристи влаштували ДТП, — деталі
Фото з місця інциденту. Джерело: Патрульна поліція Львівської області

У його приятеля правоохоронці виявили 1,49 проміле. Він теж ніколи не отримував та не мав відповідних водійських прав.

На порушників винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо, що раніше на території Київщини від початку доби зафіксували 16 ДТП, з яких — одна аварія з потерпілими. Ще раніше у суботу, 25 листопада, у Києві автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого загинула сімейна пара, а діти залишилися без батьків.

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