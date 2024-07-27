Почему подорожает хлеб во Львове и каким будет урожай - как жара повлияла на зерновые

Аграрии собирают пшеницу сегодня. Фото: ЛОГА

С начала июля в Украине наблюдается аномальная жара. Такие климатические условия, в частности жаркие периоды, являются серьезным вызовом для сельского хозяйства Львовской области, особенно для выращивания зерновых культур, таких как пшеница.

Каких зерновых культур во Львовской области может быть собрано меньше из-за жары, сколько урожая пшеницы планируют собрать в регионе и почему вырастет цена на хлеб, читайте в материале Новини.LIVE

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Если говорить об аномальной жаре на западе Украины, то для зерновых культур она не критическая. Она может быть критична для поздних зерновых: подсолнечника и кукурузы. Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала Людмила Гончаренко, заместитель директора департамента агропромышленного развития Львовщины.

"В общем, о количестве урожая можно будет говорить в августе. Сейчас на Львовщине активно проводится жатва. и в этом году уборочная кампания началась раньше, чем в прошлом году. Мы уже собрали озимый ячмень, урожай которого на 15% больше прошлогоднего", — говорит Гончаренко.

По словам руководительницы, урожай пшеницы в этом году во Львовской области также ожидают больше.

Ожидают собрать 1 миллион 800 тысяч тонн пшеницы

"Мы ожидаем, что сбор ранних зерновых будет на уровне прошлого года, и предполааем, что перевыполним показатели прошлого года. В цифрах — в прошлом году мы собрали зерновых 1 миллион 700 тысяч тонн. В этом году планируем 1 миллион 800 тысяч тонн — это не большое увеличение, но, думаю, оно будет", — добавляет Гончаренко.

Замдепартамента отмечает, цены будут расти, в первую очередь, из-за повышения акциза на горючее. И тогда будут расти цены на всю продовольственную продукцию.

"Цены на хлеб будут расти"

"Основная продукция — хлеб. Чтобы его испечь, нужны электроэнергия или газ. Цены на энергоносители тоже выросли, поэтому цены будут расти на всю продовольственную продукцию. Как и насколько они будут расти, это нужно наблюдать, потому что цены могут расти, но надо же смотреть и на спрос", — отмечает руководительница.

Напомним, мы ранее писали, какие продукты вырастут в цене в Украине из-за жары.

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