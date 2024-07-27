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У Львові очікується катастрофічне зростання цін на хліб та інші продукти

27 липня 2024 06:16
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Чому здорожчає хліб у Львові та яким буде врожай — як спека вплинула на зернові
Аграрії збирають пшеницю сьогодні. Фото: ЛОДА
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Від початку липня в Україні спостерігається аномальна спека. Такі кліматичні умови, зокрема спекотні періоди,  є серйозним викликом для сільського господарства Львівської області, особливо для вирощування зернових культур, таких як пшениця.

Яких зернових культур на Львівщині може поменшати через спеку, скільки врожаю пшениці планують зібрати у регіоні та чому зросте ціна на хліб, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Аномальна спека та зернові

Якщо говорити про аномальну спеку на заході Україні, то для зернових культур вона не є критичною. Вона може бути критична для пізніх зернових: соняшник і кукурудза. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла Людмила Гончаренко, заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Львівщини.

"Загалом, про кількість врожаю можна буде говорити у серпні. Зараз на Львівщині активно здійснюється жнивна кампанія, і цього року вона розпочалась швидше, чим торік. Ми вже зібрали озимий ячмінь, врожай якого на 15% більший, ніж минулого року", — каже Гончаренко.

Зі слів керівниці, врожай пшениці цього року у львівській області також очікують більший. 

Очікують зібрати 1 мільйон 800 тисяч тонн пшениці

"Ми очікуємо, що збір ранніх зернових буде на рівні минулого року  й очікуємо, що перевиконаємо показники минулого року. У цифрах — торік ми зібрали зернових 1 мільйон 700 тисяч тонн. Цього року плануємо 1 мільйон 800 тисяч тонн — це не велике збільшення, але, думаю, воно буде", — додає Гончаренко.

Заступниця департаменту наголошує, що ціни будуть зростати, першою чергою через підвищення акцизу на пальне. І тоді будуть зростати ціни на всю продовольчу продукцію. 

"Ціни на хліб будуть рости"

"Основна продукція — хліб. Щоб його спекти, потрібні електроенергія чи газ.  Ціни на енергоносії теж зросли, тому ціни будуть вищими на всю продовольчу продукцію. Як і наскільки вони будуть зростати, це потрібно спостерігати, бо ціни можуть зростати, але треба ж дивитись і на попит", — зазначає керівниця. 

Нагадаємо, ми раніше писали, які продукти зростуть у ціні в Україні через спеку.

Ми також писали, що відбувається з цінами через відключення світла та на скільки в Україні зросла вартість продуктів.

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