Прогноз погоды во Львове на завтра, 12 февраля, от Укргидрометцентра

Во Львове ожидается нестабильная погода — прогноз на завтра
Погода во Львове и области завтра, 12 февраля, будет сухой и прохладной. В течение дня воздух прогреется до +1 °C.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода во Львове и области 12 февраля
По прогнозам синоптиков, на Львовщине ночью температура опустится до -5...-6 °C, днем поднимется до 0...+1 °C. Осадков не предвидится, небо будет ясным.
Во Львове ночью температура воздуха составит 0 °C, однако из-за ветра будет ощущаться как -3 °C.
Утром похолодает до -4 °C, а из-за ветра температура на ощущение будет еще ниже, около -7 °C.
В течение дня воздух прогреется до +1 °C, однако из-за ветра температура будет казаться ниже, около -2 °C.
Ветер будет умеренным, восточного направления, со скоростью 5-6 м/с.
Напомним, из-за влияния стабильного и малоподвижного антициклона в Украине по 16 февраля будет сухая и прохладная погода.
Ранее мы писали, что 11 февраля магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Что это значит можно почитать в нашем материале.
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