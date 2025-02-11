Прогноз погоды во Львове на завтра, 12 февраля, от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 12 февраля, будет сухой и прохладной. В течение дня воздух прогреется до +1 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода во Львове и области 12 февраля

По прогнозам синоптиков, на Львовщине ночью температура опустится до -5...-6 °C, днем поднимется до 0...+1 °C. Осадков не предвидится, небо будет ясным.

Во Львове ночью температура воздуха составит 0 °C, однако из-за ветра будет ощущаться как -3 °C.

Утром похолодает до -4 °C, а из-за ветра температура на ощущение будет еще ниже, около -7 °C.

В течение дня воздух прогреется до +1 °C, однако из-за ветра температура будет казаться ниже, около -2 °C.

Ветер будет умеренным, восточного направления, со скоростью 5-6 м/с.

Прогноз погоды во Львове на 12 февраля. Фото: Meteoprog

Напомним, из-за влияния стабильного и малоподвижного антициклона в Украине по 16 февраля будет сухая и прохладная погода.

Ранее мы писали, что 11 февраля магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Что это значит можно почитать в нашем материале.