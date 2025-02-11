Прогноз погоди у Львові на завтра, 12 лютого, від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 12 лютого, буде сухою та прохолодною. Упродовж дня повітря прогріється до +1 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода у Львові та області 12 лютого

За прогнозами синоптиків, на Львівщині вночі температура опуститься до -5…-6 °C, удень підніметься до 0…+1 °C. Опадів не передбачається, небо буде ясним.

У Львові вночі температура повітря становитиме 0 °C, проте через вітер відчуватиметься як -3 °C.

Вранці похолоднішає до -4 °C, а через вітер температура на відчуття буде ще нижчою, близько -7 °C.

Упродовж дня повітря прогріється до +1 °C, однак через вітер температура буде здаватися нижчою, близько -2 °C.

Вітер буде помірним, східного напрямку, зі швидкістю 5-6 м/с.

Прогноз погоди у Львові на 12 лютого. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, через вплив стабільного й малорухомого антициклону в Україні по 16 лютого буде суха та прохолодна погода.

Раніше ми писали, що 11 лютого магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані. Що це означає можна почитати у нашому матеріалі.