Погода во Львове 2 марта — прогноз погоды на завтра

Во Львове ожидается погодный катаклизм — прогноз на завтра
Погода во Львове и области завтра, 2 марта, будет влажной и прохладной. На дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 2 марта
По прогнозам синоптиков, во Львовской области ожидается облачная погода. Ночью и утром — умеренный снег и дождь, днем — небольшой мокрый снег с дождем.
Также ночью и утром возможен слабый туман, слабый гололед, а также слабое налипание мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица — объявлен первый уровень опасности.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от -4 °C до +1 °C, днем — от 0 °C до +5 °C.
Во Львове температура ночью будет от -2 °C до 0 °C, днем — от +1 °C до +3 °C.
Напомним, в Киеве 2 марта ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом.
Также мы писали, что 2 марта в Украине из-за активности атмосферных фронтов будет сыро, возможны периодические осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер.
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