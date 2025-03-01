Погода у Львові 2 березня — прогноз погоди на завтра

У Львові очікується погодний катаклізм — прогноз на завтра
Погода у Львові та області завтра, 2 березня, буде вологою та прохолодною. На дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 2 березня
За прогнозами синоптиків, у Львівській області очікується хмарна погода. Вночі та вранці — помірний сніг і дощ, вдень — невеликий мокрий сніг з дощем.
Також вночі та вранці можливий слабкий туман, слабка ожеледь, а також слабке налипання мокрого снігу. На дорогах очікується ожеледиця — оголошено перший рівень небезпечності.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від -4 °C до +1 °C, вдень — від 0 °C до +5 °C.
У Львові температура вночі буде від -2 °C до 0 °C, вдень — від +1°C до +3 °C.
Нагадаємо, у Києві 2 березня очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом.
Також ми писали, що 2 березня в Україні через активність атмосферних фронтів буде вогко, можливі періодичні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також рвучкий вітер.
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