Погода у Львові 2 березня — прогноз погоди на завтра

Жінка йде вулицею під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 2 березня, буде вологою та прохолодною. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 2 березня

За прогнозами синоптиків, у Львівській області очікується хмарна погода. Вночі та вранці — помірний сніг і дощ, вдень — невеликий мокрий сніг з дощем.

Також вночі та вранці можливий слабкий туман, слабка ожеледь, а також слабке налипання мокрого снігу. На дорогах очікується ожеледиця — оголошено перший рівень небезпечності.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від -4 °C до +1 °C, вдень — від 0 °C до +5 °C.

У Львові температура вночі буде від -2 °C до 0 °C, вдень — від +1°C до +3 °C.

Прогноз погоди у Львові на 2 березня

Нагадаємо, у Києві 2 березня очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом.

Також ми писали, що 2 березня в Україні через активність атмосферних фронтів буде вогко, можливі періодичні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також рвучкий вітер.