Прогноз погоды во Львове на завтра 4 марта

Сильная гололедица. Фото иллюстративное: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 4 марта, будет облачной, но с прояснениями. Синоптики объявили опасность из-за гололеда на дорогах.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 4 марта

Существенных осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет западного направления со скоростью 9-14 м/с.

Погода в Украине 4 марта. Фото: Meteopost

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда на дорогах утром и ночью.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 4 марта. Фото: t.me/lviv_rchm

Температура воздуха:

по области ночью -4...+1 °С, днем +8...+13 °С;

во Львове ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.

Напомним, в Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Кроме того, возможны порывы ветра до 20 м/с.

Также в Укргидрометцентре сообщили, что 4 марта возможно образование гололеда на дорогах.