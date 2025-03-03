Прогноз погоды во Львове на завтра 4 марта

Во Львове объявлена опасность — прогноз погоды на завтра
Погода во Львове и области завтра, 4 марта, будет облачной, но с прояснениями. Синоптики объявили опасность из-за гололеда на дорогах.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 4 марта
Существенных осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет западного направления со скоростью 9-14 м/с.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда на дорогах утром и ночью.
Температура воздуха:
- по области ночью -4...+1 °С, днем +8...+13 °С;
- во Львове ночью 0...-2 °С, днем +9...+11 °С.
Напомним, в Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Кроме того, возможны порывы ветра до 20 м/с.
Также в Укргидрометцентре сообщили, что 4 марта возможно образование гололеда на дорогах.
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