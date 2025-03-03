Прогноз погоди у Львові на завтра 4 березня

Сильна ожеледиця. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 4 березня, буде хмарною, але з проясненнями. Синоптики оголосили небезпеку через ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Істотних опадів протягом доби не передбачається. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с.

Погода в Україні 4 березня. Фото: Meteopost

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах зранку та вночі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 4 березня. Фото: t.me/lviv_rchm

Температура повітря:

по області вночі -4...+1 °С, вдень +8...+13 °С;

у Львові вночі 0...-2 °С, вдень +9...+11 °С.

Нагадаємо, у Києві завтра буде хмарно з проясненнями. Крім того, можливі пориви вітру до 20 м/с.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, що 4 березня можливе утворення ожеледиці на дорогах.