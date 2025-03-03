Прогноз погоди у Львові на завтра 4 березня

У Львові оголошено небезпеку — прогноз погоди на завтра
Погода у Львові та області завтра, 4 березня, буде хмарною, але з проясненнями. Синоптики оголосили небезпеку через ожеледицю на дорогах.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 4 березня
Істотних опадів протягом доби не передбачається. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах зранку та вночі.
Температура повітря:
- по області вночі -4...+1 °С, вдень +8...+13 °С;
- у Львові вночі 0...-2 °С, вдень +9...+11 °С.
Нагадаємо, у Києві завтра буде хмарно з проясненнями. Крім того, можливі пориви вітру до 20 м/с.
Також в Укргідрометцентрі повідомили, що 4 березня можливе утворення ожеледиці на дорогах.
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