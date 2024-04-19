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Во Львове объявили подозрение псевдоправоохранителю из Горловки, перешедшему на сторону оккупантов

19 апреля 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове объявили подозрение псевдоправоохранителю из Горловки, перешедшему на сторону оккупантов
Российские полицейские. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове объявили подозрение псевдоправоохранителю из Горловки, который работал на российских оккупантов. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность и участие в террористической организации.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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По данным следствия, житель Донецкой области в 2014 году покинул пост инспектора пожарно-спасательной службы и добровольно перешел на сторону оккупантов.

Фигурант вступил в незаконно созданный правоохранительный орган РФ.

Известно, что с сентября 2014 года по август 2022 года предателя назначили на службу в 23 пожарно-спасательную часть Государственного пожарно-спасательного отряда города Горловка Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий так называемой "ДНР". 

"Последний занимал там должности: главного инспектора по пожарному надзору, главного государственного инспектора по пожарному надзору, начальника группы надзорной деятельности и профилактической работы", — говорится в сообщении.

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Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Черниговской области осудили российских оккупантов, которые издевались над жителями села Ивановка. Захватчикам назначили до 12 лет лишения свободы.

Также Офис Генерального прокурора Украины идентифицировал двух российских десантников, расстреливавших гражданских во время оккупации Бучи Киевской области. Обоим действующим военнослужащим сообщено о подозрении.

ДНР
Львов
Донецкая область
прокуратура
оккупанты
Коллаборант
подозрение

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