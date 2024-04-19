У Львові оголосили підозру псевдоправоохоронцю з Горлівки, який перейшов на бік окупантів

Російські поліцейські. Фото: росЗМІ

У Львові оголосили підозру псевдоправоохоронцю з Горлівки, який працював на російських окупантів. Йому інкримінують колабораційну діяльність та участь у терористичній організації.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

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Підозра псевдоправоохоронцю, який працював на РФ

За даними слідства, житель Донецької області у 2014 році залишив посаду інспектора пожежно-рятувальної служби та добровільно перейшов на бік окупантів.

Фігурант вступив у незаконно створений правоохоронний орган РФ.

Відомо, що з вересня 2014 року по серпень 2022 року зрадника призначили на службу у 23 пожежно-рятувальну частину Державного пожежно-рятувального загону міста Горлівка Міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха так званої "ДНР".

"Останній займав там посади: головного інспектора з пожежного нагляду, головного державного інспектора з пожежного нагляду, начальника групи наглядової діяльності і профілактичної роботи", — йдеться у повідомленні.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігівській області засудили російських окупантів, які знущалися з мешканців села Іванівка. Загарбникам призначили до 12 років позбавлення волі.

Також Офіс Генерального прокурора України ідентифікував двох російських десантників, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі Київської області. Обом чинним військовослужбовцям повідомлено про підозру.