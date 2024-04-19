Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові оголосили підозру псевдоправоохоронцю з Горлівки, який перейшов на бік окупантів arrow

У Львові оголосили підозру псевдоправоохоронцю з Горлівки, який перейшов на бік окупантів

19 квітня 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові оголосили підозру псевдоправоохоронцю з Горлівки, який перейшов на бік окупантів
Російські поліцейські. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові оголосили підозру псевдоправоохоронцю з Горлівки, який працював на російських окупантів. Йому інкримінують колабораційну діяльність та участь у терористичній організації.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

Читайте також:

Підозра псевдоправоохоронцю, який працював на РФ

За даними слідства, житель Донецької області у 2014 році залишив посаду інспектора пожежно-рятувальної служби та добровільно перейшов на бік окупантів.

Фігурант вступив у незаконно створений правоохоронний орган РФ.

Відомо, що з вересня 2014 року по серпень 2022 року зрадника призначили на службу у 23 пожежно-рятувальну частину Державного пожежно-рятувального загону міста Горлівка Міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха так званої "ДНР". 

"Останній займав там посади: головного інспектора з пожежного нагляду, головного державного інспектора з пожежного нагляду, начальника групи наглядової діяльності і профілактичної роботи", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігівській області засудили російських окупантів, які знущалися з мешканців села Іванівка. Загарбникам призначили до 12 років позбавлення волі.

Також Офіс Генерального прокурора України ідентифікував двох російських десантників, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі Київської області. Обом чинним військовослужбовцям повідомлено про підозру.

ДНР
Львів
Донецька область
прокуратура
окупанти
Колаборант
підозра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість