Гололедица во Львове — синоптики объявили об опасности, которая продлится не один день

Во Львове объявили повышенный уровень опасности на два дня
Во Львове и области в течение двух дней ожидается ухудшение погодных условий. Это может осложнить движение транспорта и создать опасность для пешеходов.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Опасная погода
По прогнозам синоптиков, во Львовской области и Львове 21-22 февраля ожидается гололедица на дорогах.
"Объявлен І уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.
Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными, учитывать состояние дорожного покрытия и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Напомним, 21 февраля погоду будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса с северо-востока.
Также мы писали, что с началом марта в Украине ожидается резкое повышение температуры.
Читайте Новини.LIVE!