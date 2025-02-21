Гололедица во Львове — синоптики объявили об опасности, которая продлится не один день

Работник коммунальных служб расчищает снег. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в течение двух дней ожидается ухудшение погодных условий. Это может осложнить движение транспорта и создать опасность для пешеходов.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Опасная погода

По прогнозам синоптиков, во Львовской области и Львове 21-22 февраля ожидается гололедица на дорогах.

"Объявлен І уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными, учитывать состояние дорожного покрытия и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Предупреждение о гололеде. Фото: ЛРЦГ

Напомним, 21 февраля погоду будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса с северо-востока.

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