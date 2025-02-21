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Во Львове объявили повышенный уровень опасности на два дня

21 февраля 2025 10:03
Светлана Силенко - Редактор
Гололедица во Львове — синоптики объявили об опасности, которая продлится не один день
Работник коммунальных служб расчищает снег. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Во Львове и области в течение двух дней ожидается ухудшение погодных условий. Это может осложнить движение транспорта и создать опасность для пешеходов.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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По прогнозам синоптиков, во Львовской области и Львове 21-22 февраля ожидается гололедица на дорогах.

"Объявлен І уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными, учитывать состояние дорожного покрытия и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Ожеледиця у Львові
Предупреждение о гололеде. Фото: ЛРЦГ

Напомним, 21 февраля погоду будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса с северо-востока.

Также мы писали, что с началом марта в Украине ожидается резкое повышение температуры.

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