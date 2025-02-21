Ожеледиця у Львові — синоптики оголосили про небезпеку, яка триватиме не один день

Працівник комунальних служб розчищає сніг. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області протягом двох днів очікується погіршення погодних умов. Це може ускладнити рух транспорту та створити небезпеку для пішоходів.

Про це повідомили в Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Небезпечна погода

За прогнозами синоптиків, у Львівській області та Львові 21–22 лютого очікується ожеледиця на дорогах.

"Оголошено І рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.

Водіям та пішоходам рекомендують бути обережними, зважати на стан дорожнього покриття та за можливості утриматися від поїздок на далекі відстані.

Попередження про ожеледицю. Фото: ЛРЦГ

Нагадаємо, 21 лютого погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску і холодна повітряна маса з північного сходу.

Також ми писали, що з початком березня в Україні очікується різке підвищення температури.