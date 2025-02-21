Ожеледиця у Львові — синоптики оголосили про небезпеку, яка триватиме не один день

У Львові оголосили підвищений рівень небезпеки на два дні
У Львові та області протягом двох днів очікується погіршення погодних умов. Це може ускладнити рух транспорту та створити небезпеку для пішоходів.
Про це повідомили в Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Небезпечна погода
За прогнозами синоптиків, у Львівській області та Львові 21–22 лютого очікується ожеледиця на дорогах.
"Оголошено І рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.
Водіям та пішоходам рекомендують бути обережними, зважати на стан дорожнього покриття та за можливості утриматися від поїздок на далекі відстані.
Нагадаємо, 21 лютого погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску і холодна повітряна маса з північного сходу.
Також ми писали, що з початком березня в Україні очікується різке підвищення температури.
Читайте Новини.LIVE!