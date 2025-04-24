Погода во Львове 25 апреля — прогноз погоды на завтра

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 25 апреля, на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, надвигающиеся с северо-запада. День обещает быть переменчивым: небо покроется облаками, однако кое-где будут появляться прояснения.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды во Львове на 25 апреля

Ожидаются кратковременные дожди, а ближе к вечеру в отдельных районах возможны сильные осадки. Также синоптики предупреждают о грозах, а днем местами возможен град. В ночные и утренние часы будет наблюдаться слабый туман, что может усложнить видимость на дорогах.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Ветер будет дуть с севера со скоростью 7-12 м/с, местами днем возможны шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8...+13 °С, днем потеплеет до +19...+24 °С.

Во Львове погода будет несколько стабильнее: ночью столбики термометров покажут +9...+11 °С, а днем — комфортные +21...+23 °С. Однако и здесь стоит ожидать возможные дожди и грозы.

Во Львове и области объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают жителей Львова и Львовской области об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются в течение 25 апреля.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

По прогнозам, на территории области пройдут грозы. В дневное время местами возможны шквалы ветра со скоростью 15-20 м/с, а также град. В самом Львове также предполагаются грозы, шквалы и град.

Из-за потенциальных погодных угроз объявлен первый (желтый) уровень опасности. Жителям рекомендуют быть осторожными, избегать пребывания под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также по возможности ограничить передвижение в период непогоды.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Прогноз пожарной опасности

В пятницу, 25 апреля, в Украине сохраняется средний уровень пожарной опасности (3-й класс) и отсутствие опасности (1-й класс). Однако в некоторых регионах наблюдается повышенная (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Погодные условия в отдельных местах могут способствовать возникновению и распространению пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь. Жителям рекомендуется быть особенно осторожными и соблюдать меры безопасности в таких условиях.

Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, что в Киеве 25 апреля будет кратковременный дождь и гроза. Однако днем температура воздуха повысится до +23 °C.

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