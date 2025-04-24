Погода у Львові 25 квітня - прогноз погоди на завтра

Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 25 квітня, на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти, що насуваються з північного заходу. День обіцяє бути мінливим: небо вкриється хмарами, проте подекуди з’являтимуться прояснення.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Львові на 25 квітня

Очікуються короткочасні дощі, а ближче до вечора в окремих районах можливі сильні опади. Також синоптики попереджають про грози, а вдень подекуди можливий град. У нічні та ранкові години спостерігатиметься слабкий туман, що може ускладнити видимість на дорогах.

Пост Львівського регіонального центра з гідрометеорології. Фото: скриншот

Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 7–12 м/с, місцями вдень можливі шквали до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8...+13 °С, вдень потеплішає до +19...+24 °С.

У Львові погода буде дещо стабільнішою: вночі стовпчики термометрів покажуть +9...+11 °С, а вдень — комфортні +21...+23 °С. Проте і тут варто очікувати можливі дощі та грози.

У Львові та області оголошено штормове попередження

Синоптики попереджають мешканців Львова та Львівської області про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються протягом 25 квітня.

Пост Львівського регіонального центра з гідрометеорології. Фото: скриншот

За прогнозами, на території області пройдуть грози. У денний час місцями можливі шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с, а також град. У самому Львові також передбачаються грози, шквали та град.

Через потенційні погодні загрози оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Мешканцям рекомендують бути обережними, уникати перебування під деревами та слабо закріпленими конструкціями, а також за можливості обмежити пересування в період негоди.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз пожежної небезпеки

У п'ятницю, 25 квітня, в Україні зберігається середній рівень пожежної небезпеки (3-й клас) та відсутність небезпеки (1-й клас). Однак у деяких регіонах спостерігається підвищена (4-й клас) та надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Пост Львівського регіонального центра з гідрометеорології. Фото: скриншот

Погодні умови в окремих місцях можуть сприяти виникненню і поширенню пожеж в екосистемах, особливо при наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь. Жителям рекомендується бути особливо обережними і дотримуватися заходів безпеки в таких умовах.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, що у Києві 25 квітня буде короткочасний дощ та гроза. Однак вдень температура повітря підвищиться до +23 °C.

Також ми писали, що напередодні в Ужгороді випала кількаденна норма опадів.