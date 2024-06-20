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Во Львове арендатор демонтировал редкую мозаику — кто ее восстанавливает и за чей счет

20 июня 2024 15:20
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Демонтированную редкую мозаику восстанавливают во Львове.
Художники восстанавливают поврежденную мозаику. Фото: Львовский городской совет
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во Львове в здании издательства "Вільна Україна" восстанавливают редкую мозаику. Ее демонтировал арендатор помещения в октябре 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета .

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За чей счет восстанавливают мозаику

В горсовете Львова рассказывают, что восстанавливают мозаику "Інформаційний простір" на средства владельца помещения. Раньше ее демонтировал арендатор.

"Над произведением работает команда художников под руководством преподавателя Львовской национальной академии искусств Василия Сивака", — говорится в сообщении.

Восстановление мозаики
Фигура одной из пяти женщин в композиции. Фото: Львовский городской совет

Отмечается, что панно "Інформаційний простір" создал художник Богдан Сойка в 1981 году.

"Это пейзажная композиция с фигурами пяти женщин, символизирующих пять материков и обмен информацией в мире", — добавили в горсовете.

Восстановление мозаики
Процесс восстановления мозаики. Фото: Львовский городской совет

Ранее мы сообщали, что в киевском центре современного искусства PinchukArtCentre произошла кража . Похищено произведение одесского художника Андрея Лаврикова.

Также напомним, что в Киеве на аукционе украинского искусства Goldens продали за рекордную сумму картину художника Ивана Марчука "Взошла луна на Днепре".

Львов
искусство
реставрация
культура
восстановление

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