Демонтированную редкую мозаику восстанавливают во Львове.

Художники восстанавливают поврежденную мозаику. Фото: Львовский городской совет

Во Львове в здании издательства "Вільна Україна" восстанавливают редкую мозаику. Ее демонтировал арендатор помещения в октябре 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета .

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В горсовете Львова рассказывают, что восстанавливают мозаику "Інформаційний простір" на средства владельца помещения. Раньше ее демонтировал арендатор.

"Над произведением работает команда художников под руководством преподавателя Львовской национальной академии искусств Василия Сивака", — говорится в сообщении.

Фигура одной из пяти женщин в композиции. Фото: Львовский городской совет

Отмечается, что панно "Інформаційний простір" создал художник Богдан Сойка в 1981 году.

"Это пейзажная композиция с фигурами пяти женщин, символизирующих пять материков и обмен информацией в мире", — добавили в горсовете.

Процесс восстановления мозаики. Фото: Львовский городской совет

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