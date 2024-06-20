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У Львові орендар демонтував рідкісну мозаїку — хто її відновлює та за чий кошт

20 червня 2024 15:20
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Демонтовану рідкісну мозаїку відновлюють у Львові — фото
Художники відновлюють пошкоджену мозаїку. Фото: Львівська міська рада
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Львові в будівлі видавництва "Вільна Україна" відновлюють рідкісну мозаїку. Її демонтував орендар приміщення у жовтні 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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У міськраді Львова розповідають, що відновлюють мозаїку "Інформаційний простір" за кошти власника приміщення. Раніше її демонтував орендар.

"Над твором працює команда художників під керівництвом викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака", — йдеться у повідомленні.

Відновлення мозаїки
Фігура однієї з п'яти жінок у композиції. Фото: Львівська міська рада

Зазначається, що панно "Інформаційний простір" створив художник Богдан Сойка в 1981 році.

"Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією в світі", — додали у міськраді.

Відновлення мозаїки
Процес відновлення мозаїки. Фото: Львівська міська рада

Раніше ми повідомляли, що в київському центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre сталася крадіжка. Викрадено твір одеського художника Андрія Лаврикова. 

Також нагадаємо, що у Києві на аукціоні українського мистецтва Goldens продали за рекордну суму картину художника Івана Марчука "Зійшов місяць на Дніпром".

Львів
мистецтво
реставрація
культура
відновлення

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