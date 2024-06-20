Демонтовану рідкісну мозаїку відновлюють у Львові — фото

У Львові орендар демонтував рідкісну мозаїку — хто її відновлює та за чий кошт
У Львові в будівлі видавництва "Вільна Україна" відновлюють рідкісну мозаїку. Її демонтував орендар приміщення у жовтні 2023 року.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
За чий рахунок відновлюють мозаїку
У міськраді Львова розповідають, що відновлюють мозаїку "Інформаційний простір" за кошти власника приміщення. Раніше її демонтував орендар.
"Над твором працює команда художників під керівництвом викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що панно "Інформаційний простір" створив художник Богдан Сойка в 1981 році.
"Це пейзажна композиція з фігурами п’яти жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією в світі", — додали у міськраді.
Раніше ми повідомляли, що в київському центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre сталася крадіжка. Викрадено твір одеського художника Андрія Лаврикова.
Також нагадаємо, що у Києві на аукціоні українського мистецтва Goldens продали за рекордну суму картину художника Івана Марчука "Зійшов місяць на Дніпром".
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