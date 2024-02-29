Во Львове педиатр из США бесплатно проконсультирует вынужденно перемещенных детей

Ребенок на приеме у педиатра. Иллюстративное фото: dity.in.ua

Известный педиатр из США Брюс Рубин прибыл во Львов с волонтерской миссией. Врач бесплатно осмотрит вынужденно перемещенных детей модульного городка на Сыхове и центра "Несокрушимые мамочки".

Об этом сообщили во Львовском городском совете в среду, 28 февраля.

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В ведомстве рассказывает, что врач Рубин приедет с визитом в центр "Незламні матусі" и модульный городок на Сыхове 4 марта. Педиатр проведет осмотр детей, проживающих здесь.

Консультации детей в центре "Незламні матусі" состоятся в 15:00, а в городке на Сыхове — в 16:30.

"В целом Брюс Рубин будет находиться во Львове более двух недель — до 12 марта. Это его первый визит во Львов. Он уже провел консультации детям в больнице "Охматдет", а позже пообщается с молодыми учеными медицинского университета Львова", — говорится в сообщении ЛГС.

Там отметили, что Брюс Рубин — почетный профессор, заведующий кафедрой педиатрии в Университете Содружества Виргинии (США), главный врач детской больницы Ричмонда, профессор биомедицинской инженерии, физиологии и биофизики.

Напомним, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут получить субсидию на коммуналку. Это можно оформить в одном из госорганов или даже онлайн.

Также мы писали, что украинцев ждут изменения в порядке назначения выплат выделенной государственной помощи ВПЛ с 1 марта 2024 года. Согласно обновленным правилам некоторые переселенцы могут потерять право на эти выплаты.