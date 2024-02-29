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У Львові педіатр з США безкоштовно проконсультує вимушено переміщених дітей

29 лютого 2024 10:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові педіатр з США безкоштовно проконсультує вимушено переміщених дітей
Дитина на прийомі у педіатра. Ілюстративне фото: dity.in.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Відомий педіатр із США Брюс Рубін прибув до Львова з волонтерською місією. Лікар безплатно огляне вимушено переміщених дітей модульного містечка на Сихові та центру "Незламні матусі".

Про це повідомили у Львівській міській раді у середу, 28 лютого. 

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У відомстві розповідають, що лікар Рубін приїде з візитом до центру "Незламні матусі" та модульного містечка на Сихові 4 березня. Педіатр проведе огляд дітей, які тут мешкають.

Консультації діток у центрі "Незламні матусі" відбудуться о 15:00 год, а у містечку на Сихові — о 16:30 год.

"Загалом Брюс Рубін перебуватиме у Львові понад два тижні — до 12 березня. Це його перший візит до Львова. Він уже провів консультації дітям у лікарні "Охматдит", а пізніше поспілкується з молодими науковцями медичного університету Львова", — йдеться у повідомленні ЛМР. 

Там зазначили, що Брюс Рубін — почесний професор, завідувач кафедри педіатрії в Університеті Співдружності Вірджинії (США), головний лікар дитячої лікарні Річмонда, професор біомедичної інженерії, фізіології та біофізики.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть отримати субсидію на комуналку. Це можна оформити в одному з держорганів, або навіть онлайн.

Також ми писали, що на українців чекають зміни у порядку призначення виплат виділеної державної допомоги ВПО з 1 березня 2024 року. Згідно з оновленими правилами, деякі переселенці можуть втратити право на ці виплати.

США
діти
Львів
лікарі
ВПО
педіатр

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