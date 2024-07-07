Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове пенсионерка каталась на детской машинке — ее оштрафовали почти на 1000 грн arrow

Во Львове пенсионерка каталась на детской машинке — ее оштрафовали почти на 1000 грн

7 июля 2024 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пенсионерка каталась на детской машинке во Львове — за что оштрафовали
Пенсионерка на детской машинке. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В центре Львова женщина преклонного возраста решила прокатиться на детской машинке, однако ей помешали правоохранители. Пенсионерке выписали штраф в размере 950 гривен.

Соответствующее видео распространяют Telegram-каналы.

Читайте также:

За что оштрафовали пенсионерку

На видео видно, как полицейские остановили пенсионерку на желтой детской машинке и что-то ей объясняют. По словам автора видео, женщина пересекла зону, где начинается общественное место, соответственно ее попросили свернуть на велодорожку, однако она отказалась. Таким образом, полиция была вынуждена выписать ей штраф в размере 950 гривен.

Напомним, что в Хмельницкой области экипаж патрульной полиции оштрафовал водителя скорой помощи за превышение скорости. Фельдшерская бригада экстренно доставляла в больницу больного ребенка.

Также штраф могут выписать даже за жарку шашлыка в неподходящем для этого месте. Для разжигания огня разрешается использовать только открытые для посещения зоны, специально предназначенные для этого.

Добавим, что также многие гражданские нарушают закон тем, что надевают камуфляж. Известно, что с 2019 года в Кодексе Украины об админправонарушениях появилась статья "Незаконное ношение военной формы одежды со знаками различения военнослужащих", предусматривающей наказание лиц, не имеющих право носить военную одежду.

Львов полиция авто штраф пенсионеры развлечение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование