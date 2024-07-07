Пенсионерка каталась на детской машинке во Львове — за что оштрафовали

Пенсионерка на детской машинке. Фото: скриншот

В центре Львова женщина преклонного возраста решила прокатиться на детской машинке, однако ей помешали правоохранители. Пенсионерке выписали штраф в размере 950 гривен.

Соответствующее видео распространяют Telegram-каналы.

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За что оштрафовали пенсионерку

На видео видно, как полицейские остановили пенсионерку на желтой детской машинке и что-то ей объясняют. По словам автора видео, женщина пересекла зону, где начинается общественное место, соответственно ее попросили свернуть на велодорожку, однако она отказалась. Таким образом, полиция была вынуждена выписать ей штраф в размере 950 гривен.

Напомним, что в Хмельницкой области экипаж патрульной полиции оштрафовал водителя скорой помощи за превышение скорости. Фельдшерская бригада экстренно доставляла в больницу больного ребенка.

Также штраф могут выписать даже за жарку шашлыка в неподходящем для этого месте. Для разжигания огня разрешается использовать только открытые для посещения зоны, специально предназначенные для этого.

Добавим, что также многие гражданские нарушают закон тем, что надевают камуфляж. Известно, что с 2019 года в Кодексе Украины об админправонарушениях появилась статья "Незаконное ношение военной формы одежды со знаками различения военнослужащих", предусматривающей наказание лиц, не имеющих право носить военную одежду.